Topolino – In occasione di COMICON Napoli sul numero 3675 del settimanale arriva Gianluca Fru con un’imperdibile variant cover e una storia inedita

Durante COMICON Napoli, che si svolgerà dal 30 aprile al 3 maggio, il numero 3675 di Topolino presenterà una copertina variante disegnata da Gianluca Fru e una storia inedita. In questa occasione, sarà presente anche un ospite speciale, Jean Luke Froow, che parteciperà alla manifestazione. Il numero sarà disponibile in anteprima esclusiva alla fiera e successivamente nelle fumetterie e su piattaforme di vendita online di Panini.

In occasione di COMICON Napoli – di scena dal 30 aprile al 3 maggio – su Topolino 3675 sbarca un ospite d’eccezione: Jean Luke Froow! Questo speciale numero del settimanale sarà disponibile (in anteprima esclusiva in Fiera e, a partire dalla settimana successiva, in fumetteria e su Panini.it ) con una speciale variant cover realizzata dal celebre disegnatore di comics americani Giuseppe Camuncoli, con protagonista un inedito Gianluca Fru in versione fumetto, insieme a Topolino. Il ritratto è impreziosito da effetti brillanti ed elementi in rilievo che mettono in risalto Topolino e Jean Luke Froow, protagonisti anche di un’inedita avventura all’interno del numero.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Topolino – In occasione di COMICON Napoli sul numero 3675 del settimanale arriva Gianluca Fru con un’imperdibile variant cover e una storia inedita Notizie correlate Topolino – Sul numero 3673 arriva una grande storia a fumetti ispirata a “Il meraviglioso mago di Oz”Il viaggio oltre l’arcobaleno ha inizio sul numero 3673 del settimanale Topolino – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini. Topolino – Sul numero 3674 del settimanale un viaggio tra fumetto e lirica per celebrare i 100 anni di TurandotA cento anni dalla prima rappresentazione di Turandot di Giacomo Puccini, andata in scena il 25 aprile 1925 al Teatro alla Scala, Panini Comics... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Panini Comics: il programma per COMICON Napoli 2026. Al Comicon arriva Gianluca Fru e la storia di TopolinoIn occasione di COMICON Napoli – di scena dal 30 aprile al 3 maggio – su Topolino 3675 sbarca un ospite d’eccezione: Jean Luke Froow! Questo speciale numero ... napolivillage.com Comicon Napoli, su Topolino arriva Gianluca FruIn occasione di Comicon Napoli, dal 30 aprile al 3 maggio, su Topolino 3675 sbarca un ospite di eccezione, Jean Luke Froow. Il numero speciale del settimanale sarà disponibile (in anteprima esclusiva ... napoli.repubblica.it