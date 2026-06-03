Tonno rosso non tracciato maxi blitz da Palermo a Porticello | sequestri a pescherie e ambulanti
Un'operazione della Guardia costiera ha sequestrato oltre 600 chili di tonno rosso senza documentazione di tracciabilità in diverse pescherie e venditori ambulanti tra Palermo e Porticello. L’intervento, avviato il 12 dicembre, fa parte dell’operazione “Illegal Gear” ed ha interessato numerosi esercizi commerciali. Il sequestro riguarda tonno privo di certificazioni e documenti necessari per garantire l’origine e la provenienza del prodotto.
Oltre 600 chili di tonno rosso senza la documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità. A tanto ammonta il sequestro effettuato dal 12esimo Centro controllo area pesca di Palermo nell’ambito dell’operazione “Illegal Gear” destinata a numerosi esercizi commerciali, pescherie e venditori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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