Tonno rosso non tracciato maxi blitz da Palermo a Porticello | sequestri a pescherie e ambulanti

Notizia in breve

Un'operazione della Guardia costiera ha sequestrato oltre 600 chili di tonno rosso senza documentazione di tracciabilità in diverse pescherie e venditori ambulanti tra Palermo e Porticello. L’intervento, avviato il 12 dicembre, fa parte dell’operazione “Illegal Gear” ed ha interessato numerosi esercizi commerciali. Il sequestro riguarda tonno privo di certificazioni e documenti necessari per garantire l’origine e la provenienza del prodotto.