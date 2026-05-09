Intossicazione da tonno rosso a Palermo 7 in ospedale e uno in terapia intensiva | contaminazione da istamina

A Palermo, sette persone sono finite in ospedale e una in terapia intensiva dopo aver consumato tonno rosso contaminato da istamina. I NAS hanno sequestrato il prodotto sospetto in una pescheria della città, dove è stata riscontrata la presenza di questa sostanza. L’intossicazione si è verificata a causa di una contaminazione del pesce, che ha portato i pazienti a manifestare sintomi riconducibili all’intossicazione alimentare.

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Sette persone sono state ricoverate a Palermo dopo aver mangiato tonno rosso contaminato da istamina, con un paziente è in terapia intensiva a Villa Sofia. I NAS hanno individuato e sequestrato la pescheria dove era stato venduto il pesce: si sospetta una sindrome sgombroide causata da cattiva conservazione del tonno. Palermo, in ospedale per il tonno rosso Hanno consumato tonno rosso presumibilmente contaminato da elevati livelli di istamina, una sostanza che può svilupparsi quando il pesce non viene conservato correttamente. È successo sabato 9 maggio a Palermo, dove in 7 sono finiti in ospedale: tra gli intossicati figurano anche tre membri dello stesso nucleo familiare.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Intossicazione da tonno rosso a Palermo, 7 in ospedale e uno in terapia intensiva: contaminazione da istamina ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Sette intossicati dopo avere mangiato tonno rosso a Palermo, uno è in terapia intensivaSette persone sono in diversi ospedali di Palermo intossicate dopo aver mangiato tonno rosso nel capoluogo siciliano. Palermo, sette intossicati dopo avere mangiato tonno rosso | Uno finisce in Terapia intensivaSette persone sono finite in ospedale a Palermo dopo aver mangiato del tonno rosso. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Asp di Trapani avvia campagna su consumo sicuro tonno rosso; Asp Trapani, avvia campagna di informazione sul consumo del tonno rosso; Tonno rosso, l’Asp Trapani lancia una campagna sulla sicurezza alimentare; Tonno rosso in sicurezza: campagna informativa dell’Asp Trapani. Mangiano tonno rosso: 7 persone intossicate a Palermo, una in terapia intensiva. Ipotesi sindrome sgombroideSette persone sono state ricoverate d’urgenza a Palermo a causa di una sospetta intossicazione da tonno rosso. La situazione più critica riguarda un paziente attualmente sotto ... ilmattino.it Palermo, intossicazione da tonno rosso: sette in ospedale, uno in Terapia intensivaSette persone sono finite in ospedale a Palermo dopo aver consumato tonno rosso. Sulla vicenda indagano i carabinieri. meridionews.it +++Arrivata in Procura relazione del Centro Antiveleni di Pavia. Le analisi confermano la grave intossicazione da ricina per Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita ++++ #IoSeguoTgr x.com