Sette intossicati da tonno rosso a Palermo | Sindrome sgombroide tra patologie più insidiose
A Palermo, sette persone sono state ricoverate dopo aver consumato tonno rosso. Uno di loro si trova in terapia intensiva, in condizioni più serie rispetto agli altri. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle possibili conseguenze dell’ingestione di questo pesce, considerato tra le patologie più insidiose legate all’intossicazione da scombroide. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’intossicazione e sulla provenienza del pesce.
(Adnkronos) – Sette persone sono rimaste intossicate dopo aver mangiato tonno rosso a Palermo, uno di loro è in terapia intensiva ed è più grave. "L’episodio riporta l’attenzione sulla sindrome sgombroide, una tra le più insidiose patologie di origine alimentare. Sebbene il quadro clinico possa inizialmente sovrapporsi a quello di una reazione anafilattica, ci troviamo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie correlate
Sette intossicati dopo avere mangiato tonno rosso a Palermo, uno è in terapia intensivaSette persone sono in diversi ospedali di Palermo intossicate dopo aver mangiato tonno rosso nel capoluogo siciliano.
Palermo, sette intossicati dopo aver mangiato tonno rosso: uno è in terapia intensivaSecondo quanto riportato dall’ANSA, i Carabinieri del Nas sono risaliti alla pescheria che avrebbe venduto il tonno.