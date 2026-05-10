Sette intossicati da tonno rosso a Palermo | Sindrome sgombroide tra patologie più insidiose

A Palermo, sette persone sono state ricoverate dopo aver consumato tonno rosso. Uno di loro si trova in terapia intensiva, in condizioni più serie rispetto agli altri. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle possibili conseguenze dell’ingestione di questo pesce, considerato tra le patologie più insidiose legate all’intossicazione da scombroide. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’intossicazione e sulla provenienza del pesce.

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