La tomba di Pamela Genini è stata profanata, secondo quanto riferito. La madre di Francesco Dolci ha dichiarato in tv di non voler che il figlio confessi nulla, difendendolo dalle accuse. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’episodio o sulle accuse specifiche rivolte a Dolci. La vicenda si sviluppa senza ulteriori informazioni sul motivo dell’intervento della madre o sulle indagini in corso.

A Dentro la notizia parla la madre di Francesco Dolci. La donna crede nell’innocenza del figlio perché “non farebbe una cosa così”. La madre di Dolci, Lucia, ha voluto partecipare e parlare per raccontare anche il loro dramma familiare. “Siamo sconvolti per Pamela, perché è una cosa che non si aspettava nessuno”. Lancia un appello alla madre della vittima: “Ci dispiace tantissimo per quello che è successo”. Parla la madre di Francesco Dolci Lucia, la madre di Francesco Dolci, ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni di fronte alle telecamere di Dentro la notizia. Racconta di aver conosciuto Pamela Genini e la descrive come molto dolce. “Era una persona fine, gentile e molto dolce. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Tomba di Pamela Genini profanata, mamma di Francesco Dolci lo difende in tv: "Non deve confessare nulla"

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Pamela Genini, ex fidanzato Francesco Dolci accusato di vilipendio di cadavere

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