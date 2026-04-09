La tomba di Pamela Genini è stata trovata profanata pochi giorni dopo la tumulazione. Le indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto, mentre Francesco Dolci si è difeso dalle accuse mosse dalla madre della vittima. Al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze dell’accaduto o sui motivi delle accuse. La vicenda ha suscitato attenzione tra le persone vicine alla famiglia.

Proseguono le indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, con l’attenzione che si concentra su una possibile azione esperta e rapida. Nel frattempo, si acuisce lo scontro tra Francesco Dolci e la madre della vittima, che lo accusa di essere ossessionato dalla figlia. Dolci respinge al mittente e chiede che emerga la verità. Pamela Genini, parla Francesco Dolci La replica alla madre Il rapporto fra Pamela e Francesco Le candele al cimitero Pamela Genini, il giallo della tomba Pamela Genini, parla Francesco Dolci Dopo la profanazione della tomba di Pamela Genini, il caso si è progressivamente arricchito di tensioni e accuse incrociate. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tomba di Pamela Genini profanata poco dopo la tumulazione, Francesco Dolci si difende dalle accuse della mamma

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