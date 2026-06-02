La tomba di Pamela Genini è stata trovata danneggiata, con segni di profanazione. Francesco Dolci ha risposto alle accuse, sostenendo che le persone che lo sospettano sono ossessionate da lui. Dolci ha dichiarato di essere estraneo ai fatti e ha criticato le accuse ingiustamente rivolte. La vicenda riguarda la presunta violazione di un luogo di sepoltura, con accuse ancora in fase di discussione.

A più riprese la stampa ha riportato le accuse rivolte dalla famiglia e dalle amiche di Pamela Genini nei confronti di Francesco Dolci, descritto come “ossessionato” dalla ragazza uccisa dall’ex fidanzato Gianluca Soncin. Il 41enne di Sant’Omobono Terme (Bergamo) è indagato per vilipendio di cadavere nell’inchiesta sulla profanazione della tomba della 29enne. In un nuovo contributo televisivo respinge le accuse: “Sono loro a essere ossessionati da me”. La presunta ossessione per Pamela Genini Le minacce a Francesco Dolci, identificata una persona? Il Riesame respinge l'istanza sul dissequestro La presunta ossessione per Pamela Genini A... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Tomba profanata di Pamela Genini, Francesco Dolci si difende dalle accuse: "Loro ossessionati da me"

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Tomba profanata di Pamela Genini, interrogato l'ex fidanzato - Vita in diretta 15/04/2026

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