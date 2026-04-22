La tomba di Pamela Genini è stata trovata profanata, suscitando nuove polemiche tra la madre della vittima e l'ex compagno. La donna ha accusato Francesco Dolci di aver diffuso informazioni false e di averli presi in giro davanti a molte persone. La vicenda si presenta come un ulteriore capitolo di un conflitto che coinvolge accuse e controaccuse tra le parti.

Nuovo attacco della mamma di Pamela Genini all’ex Francesco Dolci. “Deve smettere di parlare di mia figlia e di infangare il suo nome. Dice solo bugie”. Il commento dopo la speranza, che torna a crescere, di scoprire il responsabile dato dalle parole degli agenti. La svolta nelle indagini arriva con il filmato che mostra un’ombra avvicinarsi alla tomba di Genini. Intanto Dolci ha denunciato Una Smirnova per diffamazione. Il responsabile della profanazione Sulla notizia dei filmati di videosorveglianza che mostrano il momento dell’ingresso di una figura nera nel cimitero, la madre di Pamela Genini si dice sollevata. “Non ci speravo”, commenta. Ora la speranza e la fiducia di trovare il responsabile è aumentata.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tomba di Pamela Genini profanata, mamma Una attacca ancora l'ex Francesco Dolci: "Prende in giro mezza Italia"

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