La tomba di Pamela Genini è stata profanata e manca la testa. Le forze dell'ordine indagano sull’appartamento dove si sarebbe consumato il femminicidio. Il processo contro il sospettato sta per partire, ma continua la ricerca degli oggetti mancanti. La scena del crimine è stata sottoposta a rilievi, mentre gli investigatori cercano di ricostruire le ultime ore della vittima. La procura ha aperto un fascicolo per violazione di sepolcro e danneggiamento.

Dove è stata nascosta la testa di Pamela Genini dopo la profanazione della tomba? Gli investigatori hanno passato al setaccio le proprietà di Francesco Dolci, amico di Pamela e unico indagato per profanazione di sepolcro e vilipendio di cadavere, così anche i boschi attorno ai luoghi che i due di tanto in tanto amavano frequentare. Una delle ipotesi, ventilata dalla trasmissione Dentro la notizia, è che i resti possano essere stati trasportati nell’appartamento in cui Pamela viveva a Milano. Si cerca la testa di Pamela Genini Pamela Genini (29 anni) ha vissuto in un appartamento di via Iglesias a Milano, fino al 14 ottobre 2025 quando è stata uccisa dall’ex fidanzato Gianluca Soncin (53 anni). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Tomba di Pamela Genini profanata, dov'è finita la testa? L'ipotesi sull'appartamento del femminicidio

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PAMELA GENINI, PROFANARE UNA TOMBA: BASTANO 10 MINUTI PER FARLO

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