Tomba di Pamela Genini profanata l' ex Francesco Dolci e l' ipotesi sulla testa in giardino cosa ha detto

La tomba di Pamela Genini è stata profanata e sono emerse nuove ipotesi sulla possibile presenza della sua testa nel giardino di un uomo. L'ex compagno della vittima ha espresso timori riguardo a questa eventualità, affermando che potrebbe essere successo qualcosa del genere. Le indagini sono in corso e si stanno analizzando le prove raccolte sul luogo, mentre le autorità continuano a lavorare per fare luce sulla vicenda.

L’ex fidanzato di Pamela Genini, Francesco Dolci, si considera “la memoria vivente” della 29enne uccisa dal compagno Gianluca Soncin. Ora non esclude che chi ha profanato la tomba della ragazza possa accanirsi contro di lui, che da tempo denuncia presunti traffici illeciti che avrebbero inghiottito Pamela prima di morire, fino ad ipotizzare che qualcuno possa depositare la testa del cadavere nel suo giardino. L'ipotesi della "testa nel giardino" Francesco Dolci ascoltato per 12 ore L'ex di Pamela Genini ha fatto altri nomi? L’ipotesi della “testa nel giardino” Martedì 14 aprile Francesco Dolci, in collegamento con lo studio di Dentro la notizia, ha ribadito la sua ipotesi di una presunta organizzazione dietro la profanazione della tomba di Pamela Genini.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Tomba di Pamela Genini profanata, l'ex Francesco Dolci e l'ipotesi sulla "testa in giardino", cosa ha detto Pamela Genini, la verità sulla tomba profanata si fa più inquietante, perché è stato sentito Francesco DolciProfanazione nel cimitero: cosa emerge dalle indagini Il quadro che emerge sulla profanazione del corpo di Pamela Genini si fa sempre più oscuro e... Tomba di Pamela Genini profanata, per l'ex fidanzato Francesco Dolci "intimidazione per mettere a tacere"Secondo Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, ci sarebbe “un disegno criminoso” dietro la profanazione della tomba della 29enne uccisa da...