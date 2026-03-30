La produzione della serie Tomb Raider, realizzata da Amazon MGM Studios, è stata temporaneamente sospesa. La decisione è stata presa a causa di un infortunio subito dall’attrice protagonista, Sophie Turner. La produzione rimarrà in pausa fino a quando l’attrice non sarà in grado di riprendere le riprese. Non sono stati forniti dettagli sull’entità dell’infortunio o sui tempi di ripresa previsti.

Si ferma temporaneamente la produzione della nuova serie Tomb Raider targata Amazon MGM Studios. Il motivo? Sophie Turner, attrice protagonista del progetto, avrebbe riportato un lieve infortunio. A confermarlo è stato lo stesso studio, che in una nota ufficiale, rilanciata da Deadline, ha spiegato: “ Sophie Turner ha recentemente subito un piccolo infortunio. A scopo precauzionale, la produzione è stata brevemente sospesa per permetterle di recuperare ”. Non è stato chiarito se l’incidente sia avvenuto sul set ma, secondo le informazioni circolate nelle ultime ore, lo stop dovrebbe durare circa due settimane, con la troupe che verrà comunque regolarmente retribuita durante la pausa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Tomb Raider: Sophie Turner si ferma per infortunio, la serie Amazon sospesa

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