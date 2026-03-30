Piccola battuta d’arresto per una delle produzioni più attese di Prime Video. Le riprese di Tomb Raider, l’ambiziosa serie TV che vede Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) nel ruolo di creatrice e showrunner, sono state temporaneamente sospese a causa di un lieve infortunio occorso alla protagonista Sophie Turner. La notizia è stata confermata da Amazon MGM Studios tramite un comunicato ufficiale rilasciato a Deadline, specificando che la pausa è una misura precauzionale per permettere all’attrice di riprendersi completamente. Secondo fonti vicine alla produzione, lo stop dovrebbe durare circa due settimane, durante le quali la troupe continuerà a essere regolarmente retribuita in attesa del ritorno sul set nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Sophie Turner si ferma: infortunio per la nuova Lara Croft e riprese di “Tomb Raider” in pausa

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