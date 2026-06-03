Tom Holland ha creato un’edizione limitata di bevande del suo marchio analcolico in onore della compagna Zendaya. L’attore di Spider-Man, creatore di Bero, un brand di birra analcolica, ha deciso infatti di dedicare alla ragazza un drink specifico, per ringraziarla di averlo sempre supportato, partecipando a eventi promozionali e degustando i prodotti, nonostante la birra non rientrasse tra le sue bevande preferite. La soluzione è arrivata con il lancio della nuova Bero Shandy, una variante che miscela birra analcolica e limonata. Nel comunicato aziendale si legge: “ Ho creato il Bero Shandy per Z. Non è mai stata un’amante della birra, quindi volevo portare qualcosa di nuovo in tavola che potesse apprezzare “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Tom Holland trasforma una birra in una dichiarazione d’amore per Zendaya (il dettaglio è romanticissimo)

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