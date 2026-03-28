Nel marzo 2026, fonti confermano che Zendaya e Tom Holland si sono sposati. Secondo le indiscrezioni, la coppia avrebbe stipulato un accordo patrimoniale del valore di circa 55 milioni di dollari, contenente clausole non comuni. La notizia si aggiunge alle recenti notizie sulla loro relazione e sul matrimonio.

Secondo le notizie più recenti e le indiscrezioni confermate da diverse fonti nel marzo 2026, Zendaya si è sposata con Tom Holland Secondo le indiscrezioni, la coppia avrebbe blindato un patrimonio complessivo di circa 55 milioni di dollari con clausole tutt’altro che standard. Non si parla solo di divisione dei beni, ma di una vera pianificazione della vita insieme. Tra i punti più sorprendenti c’è la creazione di un fondo da 4 milioni di dollari destinato ai futuri figli, pensato per garantire educazione, sicurezza e stabilità. Anche la gestione degli immobili segue una logica precisa. Le proprietà tra Regno Unito e Stati Uniti, dalla residenza di Richmond agli appartamenti tra New York e California, verrebbero intestate a Zendaya. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Zendaya si è sposata con Tom Holland e sbuca un patto da 55 milioni di euro con una clausola importante

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