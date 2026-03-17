Durante la sua apparizione al Jimmy Kimmel Live, l’attrice ha commentato le foto false di nozze con Tom Holland che circolano online. Ha spiegato che si trattano di immagini create con l’intelligenza artificiale, smontando così le voci che le riguardano. Insieme alle dichiarazioni, ha mostrato una clip inedita che non era mai stata pubblicata prima.

Zendaya è al centro della conversazione. Non solo per il suo talento, il nuovo taglio di capelli, i look sempre più iconici che sfoggia o per la sua apparizione a sorpresa agli Oscar 2026, dove ha presentato il premio per la miglior regia insieme a Robert Pattinson, collega nel nuovo progetto The Drama, in arrivo il 1 aprile. A incuriosire i fan è il presunto matrimonio segreto con Tom Holland. A far scattare il sospetto è stato lo stylist Law Roach che ha lasciato intendere: «L’evento c’è già stato, ve lo siete persi». Da lì, l’attenzione si è spostata sull’anulare di Zendaya, dove spicca quella che sembra proprio una fede nuziale. A... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Zendaya commenta le finte foto di nozze con Tom Holland e sorprende con una clip inedita

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