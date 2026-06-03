Todi pronto investimento da 200mila euro per l' area verde nel polo scolastico di Ponterio

Notizia in breve

L'amministrazione comunale di Todi ha approvato un progetto da 200mila euro per trasformare in area verde il terreno attorno al nuovo polo scolastico di Ponterio. Il plesso è già completo e sarà operativo entro fine giugno, con gli ambienti interni pronti. Il progetto prevede la sistemazione a parco dell'area esterna, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o altre modifiche previste.