Todi pronto investimento da 200mila euro per l' area verde nel polo scolastico di Ponterio
L'amministrazione comunale di Todi ha approvato un progetto da 200mila euro per trasformare in area verde il terreno attorno al nuovo polo scolastico di Ponterio. Il plesso è già completo e sarà operativo entro fine giugno, con gli ambienti interni pronti. Il progetto prevede la sistemazione a parco dell'area esterna, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o altre modifiche previste.
Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale di Todi ha approvato il progetto esecutivo per la sistemazione a parco-area verde del terreno circostante il nuovo polo scolastico di Ponterio, il cui plesso risulta già da tempo ultimato e che entro la fine di giugno vedrà gli ambienti interni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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