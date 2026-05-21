Un intervento da 202mila euro ha portato alla riqualificazione di un’area verde nel centro di una frazione. L’obiettivo è migliorare la sicurezza, l’accessibilità e l’attrattiva di questo spazio pubblico. La riqualificazione prevede interventi che rendono l’area più funzionale e gradevole per la comunità locale. L’investimento deriva da un bando dedicato ai parcheggi pubblici per il 2024, con l’intento di valorizzare e rigenerare gli spazi aperti del quartiere.

"Un’area verde più sicura, accessibile e attrattiva che va a riqualificare il centro della frazione, restituendo alla comunità uno spazio completamente rigenerato, un investimento di 202mila euro sul bando parcheggi pubblici 2024". Il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Sebastiano Pacini interviene per rassicurare sui lavori presso il parco in piazza Aldo Moro. L’opera porterà alla creazione di 12 nuovi posti auto, più 1 riservato ai motocicli, 1 ai disabili, 1 stallo rosa, 2 postazioni per le ricariche di auto elettriche e una pensilina per la ricarica delle biciclette. Verrà inoltre ripulito e valorizzato il Monumento ai Caduti, che si trova al centro del parco, e saranno realizzate quattro aiuole con seduta lungo il perimetro e una panchina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Un’area verde più sicura con un investimento da 202mila euro"

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