Oggi è stato ufficialmente aperto il nuovo Polo Scolastico di Patrica. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, mentre le autorità hanno tagliato il nastro. La struttura comprende diverse aule e spazi dedicati all’apprendimento, con un investimento di fondi pubblici destinato alla realizzazione dell’opera. La costruzione si inserisce nel piano di sviluppo locale previsto per il settore scolastico.

Il sindaco Lucio Fiordalisio: “Un percorso lungo e complesso, ma oggi la scuola è già viva e al servizio della comunità” È stato inaugurato oggi il nuovo Polo Scolastico di Patrica, un progetto che rappresenta molto più di una semplice struttura: è un investimento concreto nel futuro della comunità. “Costruire una scuola significa credere nel futuro dei nostri figli”, un principio che ha guidato l’intero percorso e che oggi trova piena realizzazione. A sottolinearlo è il sindaco Lucio Fiordalisio, che ha evidenziato l’importanza di questo traguardo per il territorio. Il nuovo polo scolastico nasce dopo un iter lungo e complesso, caratterizzato da sfide, ostacoli e un intenso lavoro di squadra. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Inaugurato il nuovo Polo Scolastico di Patrica: un investimento nel futuro

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