Tivù Verità | Il Covid colpisce ancora

Il Covid torna a colpire e il sistema culturale italiano mostra una doppia faccia. Durante un evento a Codogno, un noto cantautore è stato oggetto di critiche e accuse senza prove, in un clima di sospetto legato alla pandemia. La vicenda mette in luce come la ricerca di colpevoli continui a influenzare le reazioni pubbliche e mediatiche, alimentando polemiche e tensioni.

Andrea Tosatto analizza il doppio pesismo del sistema culturale italiano e il caso di Enrico Ruggeri a Codogno dimostra una realtà amara: la caccia alle streghe non è mai finita. Se sei un artista e ti uniformi alla narrazione di volta in volta imposta dal potere vieni applaudito e coccolato dal sistema ma se provi ad avere "spina dorsale", se esprimi dubbi legittimi o mostri onestà intellettuale, scatta immediatamente il veto politico. Arrivano le richieste di cancellazione, i boicottaggi nei teatri e il linciaggio mediatico. Ci sono i finanziamenti dell’Unione europea dietro l’evento che dovrebbe (e speriamo che il condizionale sia d’obbligo) tenersi domani all’Europarlamento di Bruxelles sui diritti dei «bambini Lgbtiq+». 🔗 Leggi su Laverita.info

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