Tivù Verità | Hantavirus torna il circo Covid

In un nuovo allarme mediatico riguardante l’hantavirus, i vaccini sono già stati preparati mentre i media riprendono a parlare di rischi e minacce simili a quelli vissuti durante la pandemia di Covid-19. La giornalista ha evidenziato come le narrazioni si stiano riproponendo e come si stia assistendo a un rinnovato accento sulla questione, senza che siano ancora confermate nuove emergenze sanitarie.

Hantavirus, vaccini già pronti e media di nuovo in allarme: per Maddalena Loy stanno tornando gli stessi meccanismi visti durante il Covid. Dalle virostar, all’OMS e fino alle campagne mediatiche, il sospetto è che qualcuno abbia già riaperto il circo pandemico. Ne parliamo con il dottor Giovanni Rezza. L'11 maggio 1946 Arturo Toscanini dirigeva il primo concerto dopo il restauro del tempio mondiale della musica e della lirica, gravemente danneggiato dalle bombe la notte del 16 agosto 1943. Negli stessi istanti veniva distrutto anche il Conservatorio. La grande musica era rinata a Milano l’11 maggio 1946, dopo essere morta nell'agosto di tre anni prima.🔗 Leggi su Laverita.info

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