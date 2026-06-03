TIM porta Google AI Pro e Gemini in Italia | servizi AI per clienti consumer

TIM ha annunciato il lancio di Google AI Pro e AI Plus in Italia, offrendo ai clienti consumer accesso a Gemini, strumenti AI avanzati e cloud fino a 5TB. La partnership con Google permette di integrare servizi di intelligenza artificiale nelle offerte di TIM. I servizi sono disponibili immediatamente per gli utenti che sottoscrivono le nuove offerte. La società ha comunicato che i clienti possono utilizzare le funzionalità AI attraverso le piattaforme dedicate.

TIM lancia in Italia Google AI Pro e AI Plus in partnership con Google: accesso a Gemini, cloud fino a 5TB e strumenti AI avanzati per clienti consumer. L’intelligenza artificiale generativa evolve e diventa sempre più parte della quotidianità. TIM compie un nuovo passo in questa direzione ed è il primo operatore in Italia, in partnership con Google, ad offrire ai clienti consumer i servizi Google AI Pro, ampliando l’accesso a strumenti AI avanzati pensati per semplificare la vita di tutti i giorni. A partire da oggi, TIM rende così disponibili ai clienti consumer le funzionalità avanzate di Gemini con le soluzioni Google AI Pro e Google AI Plus, oltre ad offrire un’ampia disponibilità di spazio cloud di memoria, per archiviare documenti di lavoro, foto, video, musica. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Google Gemini in Visual Studio Code

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