Google Play Store | arriva Gemini per cercare app e giochi con l’AI

Google Play Store introduce Gemini, una nuova funzione che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la ricerca di app e giochi. Con Ask Play? sarà possibile cercare contenuti più rapidamente e in modo più preciso, grazie a risposte generate dall’AI. La piattaforma offrirà inoltre strumenti aggiornati per i giocatori, permettendo loro di interagire più facilmente con gli amici e condividere esperienze di gioco. La novità mira a rendere più intuitivo l’uso del negozio digitale per gli utenti.

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? Punti chiave Come cambierà la ricerca di app grazie alla nuova funzione Ask Play?. Quali nuovi strumenti riceveranno i gamer per interagire con i propri amici?. Come influirà l'intelligenza artificiale sul lavoro quotidiano degli sviluppatori Android?. Quando arriveranno in Europa i nuovi contenuti video brevi per le applicazioni?.? In Breve Play Games Sidekick raggiungerà tutti i titoli del catalogo entro l'estate 2026.. Play Shorts per la ricerca visiva sono attualmente disponibili solo negli Stati Uniti.. La ricerca tramite Gemini includerà film e serie televisive entro fine anno.. Gemini aiuterà gli sviluppatori con la traduzione automatica delle descrizioni delle app. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google Play Store: arriva Gemini per cercare app e giochi con l’AI ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Google Gemini è arrivato su Android Auto in Italia! Sullo stesso argomento Google play store inizia a segnalare app che consumano troppa batteriaQuesto approfondimento esamina le recenti iniziative di Google volte a ottimizzare l’efficienza energetica delle app su Android. Google play store inizia a segnalare le app che drenano la batteriaIn seguito all’apertura di Google Play ai negozi di terze parti e all’annuncio di un piano pluriennale finalizzato a fornire strumenti e dati utili... È appena arrivata una nuova app di Google nel Play Store x.com Recensioni del Google Play Store, maggio 2026 reddit Google Play Store: arriva l’IA che riassume le recensioni per te, i dettagli dell'aggiornamentoSi aggiorna il Google Play Store introducendo una funzione IA che riassume le recensioni delle applicazioni. Scopriamo tutti i dettagli. Il Google Play Store sta introducendo una nuova funzione basata ... multiplayer.it Dal caso Epic vs Google arriva lo Skich Store: la prima vera alternativa al Play Store?Su Android è arrivo quello che potrebbe rappresentare una reale alternativa al Google Play Store, si tratta dello Skich Store, scopriamo di cosa si tratta. Lo Skich Store si prepara a diventare una ... multiplayer.it