Google ha annunciato un aumento dei limiti di utilizzo per gli utenti dei piani Google AI Pro e Google AI Ultra su AI Studio. Questa modifica permette a più professionisti di accedere a funzioni avanzate e di operare con maggiore libertà sulla piattaforma. La novità riguarda esclusivamente chi ha sottoscritto i piani sopra citati, mentre altri utenti non sono interessati da questa variazione. Gli aggiornamenti sono immediatamente applicabili agli account coinvolti.

Gli utenti che hanno sottoscritto i piani Google AI Pro e Google AI Ultra vedranno da oggi un ampliamento delle possibilità operative su Google AI Studio, grazie a nuovi limiti di utilizzo più elevati. La decisione della compagnia statunitense punta a potenziare le capacità di chi utilizza i modelli Gemini Pro e Nano Banana Pro per scopi professionali e di sviluppo. L’aggiornamento riguarda direttamente il cuore tecnologico di Google AI Studio, una piattaforma che si distingue nettamente dall’applicazione Gemini tradizionale. Mentre quest’ultima è strutturata per offrire un’esperienza orientata al consumatore, con l’obiettivo di diventare un assistente universale per la gestione della vita quotidiana, AI Studio è concepita come uno strumento tecnico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Google potenzia AI Studio: nuovi limiti per i professionisti Gemini

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