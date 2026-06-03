“Io ti squarto e gli altri sanno dove trovarti. Stai attento, ti facciamo fare una brutta fine ”. Il sindaco di Porto San Giorgio (Fermo), Valerio Vesprini, si è sentito rivolgere queste parole durante un controllo da una banda di maranza che stazionava nella sua città, come riferito da Il Resto del Carlino. Il primo cittadino era impegnato in alcuni controlli sul territorio, in particolare nell’area costiera, insieme alla polizia locale. È un episodio inquietante, gravissimo, che però non stupisce più: esiste nel nostro Paese un fenomeno sempre più diffuso di controllo del territorio da parte di gruppi organizzati, formati per lo più da giovani e giovanissimi immigrati o italiani di seconda generazione, che non si fanno scrupoli a usare la violenza per affermarsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Ti squarto, ti facciamo fare una brutta fine”. Maranza minacciano il sindaco durante i controlli

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