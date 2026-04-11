Ti punisco ma non ti espello Le sanzioni a scuola dal castigo ai percorsi educativi strutturati | il progetto del Meucci-Fanoli di Cittadella Ecco cosa facciamo INTERVISTA
All’Istituto Meucci-Fanoli di Cittadella, le sanzioni per comportamenti non corretti non prevedono l’espulsione, ma si concentrano su interventi educativi e percorsi di recupero. La scuola ha avviato un progetto che mira a sostituire le punizioni tradizionali con attività e iniziative mirate a favorire il percorso di crescita degli studenti. Ne parliamo con un’intervista ai responsabili dell’istituto.
All’Istituto Meucci-Fanoli di Cittadella le sospensioni si trasformano in percorsi educativi strutturati. Un progetto coinvolge studenti e docenti in attività di riflessione e responsabilizzazione: già una trentina gli alunni inseriti nei programmi alternativi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Parte il ciclo di appuntamenti ‘Facciamo scuola’ su benessere degli studenti e qualità dei percorsi educativi‘Facciamo Scuola’ intende favorire la costruzione di una comunità educante capace di rispondere alle sfide contemporanee, valorizzando il ruolo...
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