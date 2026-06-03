Porto San Giorgio (Fermo), 3 giugno 2026 – “ Io ti squarto e gli altri sanno dove trovarti. Stai attento, ti facciamo fare una brutta fine”. Minacce di morte gravi quelle rivolte dai componenti di una banda di maranza al sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, durante i controlli dei vigili e della polizia in spiaggia, ai quali era presente. Un episodio inquietante che lascia una scia di rabbia e amarezza: praticamente il primo cittadino è stato preso di mira soltanto perché in quel momento stava facendo il suo dovere. Il sindaco: “Se pensano di mettermi paura si sbagliano”. “Se pensano di mettermi paura si sbagliano – ha commentato il sindaco – Anzi, certe minacce mi servono solo da stimolo per fare sempre meglio per la sicurezza, la legalità e la salvaguardia dei cittadini per bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco Valerio Vesprini minacciato di morte dai maranza: “Io ti squarto e gli altri sanno dove trovarti”

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