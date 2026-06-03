Ti faccio sparare alle gambe | l'ex marito di Nessy Guerra minaccia il viceconsole italiano a Hurghada

L'ex marito di Nessy Guerra ha minacciato di far sparare alle gambe il viceconsole italiano a Hurghada. La donna, connazionale, si trova in Egitto con la figlia. La minaccia è stata rivolta al rappresentante diplomatico durante un episodio non specificato. Nessy Guerra è attualmente bloccata in Egitto insieme alla figlia, senza ulteriori dettagli sul contesto legale o sulle motivazioni.

L'ex marito di Nessy Guerra, la connazionale bloccata in Egitto con la figlia, ha minacciato il viceconsole italiano a Hurghada. Lo ha raccontato la ragazza in un video pubblicato sui social: "Lui e sua madre sono pericolosi, vanno fermati. Chiunque può rischiare la vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Egitto, ex marito Nessy Guerra minaccia vice console italiano: “Ti faccio sparare alle gambe”Un uomo egiziano ha minacciato il vice console italiano a Hurghada, promettendo di farlo sparare alle gambe.

«Ti sparo alle gambe e finisci in sedia a rotelle», l’ex di Nessy Guerra minaccia di morte il console italiano in EgittoUn ex partner di Nessy Guerra ha minacciato di spararle alle gambe, lasciandola in sedia a rotelle, e di uccidere il console italiano in Egitto.

Temi più discussi: Egitto, ex marito di Nessy Guerra minaccia viceconsole italiano; Ti faccio sparare alle gambe, ex marito Nessy Guerra minaccia vice console italiano; Nessy Guerra, l’ex marito va dal viceconsole italiano e lo minaccia: Ti faccio sparare alle gambe; Egitto, ex marito Nessy Guerra minaccia vice console italiano: Ti faccio sparare alle gambe.

Nessy Guerra, l’ex marito va dal viceconsole italiano e lo minaccia: Ti faccio sparare alle gambe x.com

Ti faccio sparare alle gambe: l’ex marito di Nessy Guerra minaccia il viceconsole italiano a HurghadaL'ex marito di Nessy Guerra, la connazionale bloccata in Egitto con la figlia, ha minacciato il viceconsole italiano a Hurghada ... fanpage.it

Egitto, ex marito di Nessy Guerra minaccia viceconsole: Ti faccio sparare alle gambeLeggi su Sky TG24 l'articolo Egitto, ex marito di Nessy Guerra minaccia viceconsole: Ti faccio sparare alle gambe ... tg24.sky.it