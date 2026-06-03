Ti faccio sparare alle gambe | l'ex marito di Nessy Guerra minaccia il viceconsole italiano a Hurghada

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ex marito di Nessy Guerra ha minacciato di far sparare alle gambe il viceconsole italiano a Hurghada. La donna, connazionale, si trova in Egitto con la figlia. La minaccia è stata rivolta al rappresentante diplomatico durante un episodio non specificato. Nessy Guerra è attualmente bloccata in Egitto insieme alla figlia, senza ulteriori dettagli sul contesto legale o sulle motivazioni.

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L'ex marito di Nessy Guerra, la connazionale bloccata in Egitto con la figlia, ha minacciato il viceconsole italiano a Hurghada. Lo ha raccontato la ragazza in un video pubblicato sui social: "Lui e sua madre sono pericolosi, vanno fermati. Chiunque può rischiare la vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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