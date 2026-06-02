Egitto ex marito Nessy Guerra minaccia vice console italiano | Ti faccio sparare alle gambe

Da webmagazine24.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo egiziano ha minacciato il vice console italiano a Hurghada, promettendo di farlo sparare alle gambe. La minaccia è stata rivolta dopo che l’uomo aveva denunciato e fatto condannare per adulterio l’ex moglie, che ora vive nascosta in Egitto con la figlia. La vicenda coinvolge un cittadino italiano e un uomo egiziano, con conseguenze legali in corso. Non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni delle autorità.

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(Adnkronos) – Minacce al vice console italiano a Hurghada da Tamer Hamouda, l’italo-egiziano che ha denunciato e fatto condannare per adulterio l’ex moglie Nessy Guerra, costretta a vivere nascosta in Egitto insieme con sua figlia. L’uomo, che ha cittadinanza italiana, nei giorni scorsi si è presentato al vice console onorario a Hurghada, minacciandolo direttamente: “Datemi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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