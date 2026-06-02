Ti sparo alle gambe e finisci in sedia a rotelle l’ex di Nessy Guerra minaccia di morte il console italiano in Egitto

Un ex partner di Nessy Guerra ha minacciato di spararle alle gambe, lasciandola in sedia a rotelle, e di uccidere il console italiano in Egitto. La 26enne, condannata a sei mesi di carcere e lavori forzati per adulterio, è sotto divieto di espatrio con la figlia e non può tornare in Italia. La minaccia è stata riferita alle autorità italiane, che hanno avviato le verifiche del caso. Nessy Guerra si trova ancora in Egitto, dove ha subito la condanna.

Non c’è pace per Nessy Guerra, la 26enne condannata a sei mesi di carcere e lavori forzati in Egitto per adulterio e sottoposta assieme alla figlia a un divieto di espatrio imposto dalle autorità egiziane, che le impedisce di rientrare in Italia. «Il mio ex ha minacciato il console di Hurghada», ha denunciato in un post pubblicato su Instagram. Le minacce al console. «Fino a qualche giorno fa il mio ex si trovava al Cairo, dove ci stava cercando, e si sarebbe poi diretto insieme alla madre a Hurghada presso il resort del console, dove si trova il consolato onorario. I due avrebbero minacciato il console dicendogli che se lui non gli avesse... 🔗 Leggi su Open.online

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