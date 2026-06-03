Un uomo di 49 anni senza fissa dimora ha minacciato un pubblico ufficiale e aggredito il personale sanitario in un ospedale di Como. Dopo le minacce di “Ti ammazzo”, sono state interrotte le visite ai pazienti e si sono verificati momenti di caos. La polizia ha denunciato l’uomo, che si trovava in stato di alterazione. Non ci sono feriti tra i sanitari o i pazienti.

È scattata una denuncia per minaccia a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio a Como nei confronti di un uomo di 49 anni senza fissa dimora. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, è stato fermato dopo aver aggredito verbalmente e fisicamente il personale sanitario presso l’ospedale Sant’Anna, impedendo il regolare svolgimento delle attività mediche. L’intervento delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando le Volanti della Questura di Como sono intervenute in via Cecilio per una segnalazione relativa a un uomo che bivaccava davanti all’ingresso di un supermercato, ostacolando l’accesso ai clienti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - "Ti ammazzo", poi il caos in ospedale a Como: visite ai pazienti interrotte, 49enne denunciato

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