Durante un incontro tra un calciatore e un content creator, organizzato dalle Iene per chiarire alcuni dissapori, la discussione è degenerata in una rissa. L’attaccante ha minacciato di uccidere l’altra persona, poi si è calmato. In precedenza, il giocatore aveva ricevuto critiche dal creator sui social.

Dovevano fare pace, invece hanno perso entrambi in una sceneggiata tra due giovani uomini con pochi anni e tanti tifosi o follower che dir si voglia. Nei giorni scorsi l'attaccante della Fiorentina e della Nazionale Moise Kean e il content creator Kristian Pengwin (oltre un milione di follower) si erano presi via social dopo le critiche del secondo al giocatore in un post in seguito all'eliminazione dell'Italia in Bosnia nel playoff mondiale: “Alcuni dei momenti clou di questa partita sciagurata sono stati la palla gol capitata a Moise Kean sull’1-1, in 10, quando si è trovato da solo davanti al portiere avversario e ha tirato fuori.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kean-Pengwin, l'incontro chiarificatore diventa rissa. Moise: "Ti ammazzo, ti anniento". Poi si calma

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