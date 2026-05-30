Vaga tra le auto in transito a Como lancia sassi ai poliziotti e semina il caos in ospedale | 49enne nei guai
Un uomo di 49 anni senza fissa dimora è stato denunciato per resistenza e minacce dopo aver scagliato sassi contro agenti di polizia e aver aggredito sanitari in un ospedale. L’episodio è avvenuto mentre l’uomo si aggirava tra le auto in transito in città, seminando il panico. La polizia è intervenuta per fermarlo e ha riferito di comportamenti violenti e minacciosi nei confronti delle forze dell’ordine e del personale sanitario.
Un 49enne italiano senza fissa dimora è stato denunciato per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale a Como, dopo aver aggredito agenti e personale sanitario in seguito a una segnalazione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato giovedì sera in Via Colombo, dove si aggirava tra le auto in transito, e ha opposto una violenta resistenza all’intervento della Polizia. L’intervento della Polizia e la reazione violenta Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di giovedì, quando una Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como è intervenuta in Via Colombo. L’intervento... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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