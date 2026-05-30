Vaga tra le auto in transito a Como lancia sassi ai poliziotti e semina il caos in ospedale | 49enne nei guai

Notizia in breve

Un uomo di 49 anni senza fissa dimora è stato denunciato per resistenza e minacce dopo aver scagliato sassi contro agenti di polizia e aver aggredito sanitari in un ospedale. L’episodio è avvenuto mentre l’uomo si aggirava tra le auto in transito in città, seminando il panico. La polizia è intervenuta per fermarlo e ha riferito di comportamenti violenti e minacciosi nei confronti delle forze dell’ordine e del personale sanitario.