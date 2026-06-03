The Michael Jackson Story finale su Sky | stasera in onda gli ultimi due episodi

Stasera su Sky vengono trasmessi gli ultimi due episodi di The Michael Jackson Story. La serie documenta aspetti della carriera, delle controversie e dell’eredità dell’artista. La trasmissione conclude il racconto sulla vita e le vicende legate a Jackson.

Gran finale su Sky per The Michael Jackson Story: gli ultimi due episodi chiudono la docuserie tra carriera, controversie ed eredità. Prodotta dalla premiata 72 Films, società del gruppo Fremantle, The Michael Jackson Story si presenta come il racconto più completo e approfondito dedicato a una delle figure più significative e controverse della cultura pop mondiale. La docuserie in quattro episodi sarà in prima visione mercoledì 27 maggio su Sky Documentaries alle 21:15, alle 23:20 su Sky Cinema Stories, con i primi due, per concludersi con la seconda metà mercoledì 3 giugno, disponibile in streaming solo su NOW e On Demand. Frutto di... 🔗 Leggi su Digital-news.it

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