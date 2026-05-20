A oltre quindici anni dalla sua morte, Michael Jackson continua a dividere e affascinare il pubblico mondiale. La sua eredità musicale è indiscutibile, ma la sua vita privata resta un territorio complesso, fatto di luci accecanti e ombre profonde. Sky propone ora un nuovo tentativo di raccontare l’intera parabola del Re del Pop, senza sconti né censure. The Michael Jackson Story: quattro episodi tra archivi inediti e testimonianze dirette. Prodotta dalla 72 Films (società del gruppo Fremantle), The Michael Jackson Story si propone come il racconto più completo mai realizzato sulla vita dell’artista. La docuserie in quattro episodi arriverà in prima visione su Sky Documentaries mercoledì 27 maggio alle 21:15, con replica alle 23:20 su Sky Cinema Stories. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - The Michael Jackson Story su Sky: la docuserie più completa sul re del pop tra genio e scandali

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The Michael Jackson Story - Trailer Ufficiale della docuserie Sky

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Michael, il film su Michael Jackson celebra il re del pop senza entrare davvero nelle sue ombreQuesto articolo è pubblicato sul numero 18 di Vanity Fair in edicola fino al 28 aprile 2026.

[] Aggiornamento dal profilo di mjthemusical con Lisa Lisa insieme al cast di Michael Jackson, the musical a New York #BLACKPINK #???? #LISA #?? @wearelloud x.com

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