Domani sera si concluderà su Sky e NOW la serie televisiva Rosa Elettrica, che in cinque settimane ha raccontato la fuga di alcuni personaggi coinvolti in situazioni di tensione e colpi di scena. Gli ultimi due episodi chiuderanno la trama del thriller prodotto da Sky Studios, portando a termine le vicende che hanno tenuto gli spettatori con il fiato sospeso. La serie ha mostrato una narrazione ricca di azione e momenti di suspense, che si svilupperanno nel finale.

Dopo cinque settimane di tensione, fughe e colpi di scena, il thriller on-the-run di Sky Studios è pronto a chiudere i conti. Domani, 22 maggio, arrivano in esclusiva su Sky e in streaming su NOW gli ultimi due episodi di Rosa Elettrica, la serie Sky Original che ha tenuto incollati allo schermo gli appassionati di crime italiano grazie all’interpretazione di Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli. Vediamo cosa ci aspetta nel finale. Gran finale per Rosa Elettrica: trama e cast degli episodi conclusivi. Nei due episodi finali della serie, Rosa e Cocìss si trovano con le spalle al muro: la prova che hanno in mano sembra inutilizzabile e il tempo sta per scadere. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Rosa Elettrica, il gran finale è domani su Sky e NOW: cosa succede negli ultimi due episodi

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