The Marked Woman il nuovo thriller spagnolo di Netflix da non farsi scappare | quando esce
Netflix continua a investire nel thriller europeo e si prepara ad accogliere un nuovo titolo destinato ad attirare l'attenzione degli appassionati del genere. Si intitola "The Marked Woman" (ma il titolo originale è "La desconocida") ed è un film spagnolo pieno di suspense, con annessa indagine. 🔗 Leggi su Today.it
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Tutte le nuove uscite Netflix di aprile (e le serie da non farsi scappare)A partire da aprile 2026, Netflix aggiungerà diverse nuove uscite, tra film e serie.
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