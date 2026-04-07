Thrash il nuovo thriller d’azione di Netflix | trama e quando esce

Quando la natura si scatena e l’uomo resta senza difese, il cinema trova uno dei suoi terreni più fertili: "Thrash - Fuori dall'oceano" è il nuovo thriller in arrivo su Netflix, storia di una catastrofe climatica che si fa incubo a cielo aperto. Onde impetuose, città sommerse e predatori affamati per un racconto che promette tensione continua e ritmo serrato, diretto da un regista che con il caos sa giocare benissimo. La vicenda si sviluppa in una cittadina costiera travolta da un uragano di proporzioni devastanti. Mentre vento e pioggia mettono in ginocchio ogni possibilità di fuga, una minaccia ancora più inquietante emerge dalle acque: squali spinti verso la terraferma dalla furia della tempesta. 🔗 Leggi su Today.it

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Una notte, 20 milioni di dollari e un traditore: "The Rip" con Matt Damon e Ben Affleck è il nuovo thriller Netflix. La trama e la spiegazione del finaleI due amici tornano a recitare insieme in un film adrenalinico e di grande impatto che richiama il cinema degli Anni 70.

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Thrashers 58. Germania anno Zero. Nascono a Essen nel 1982 per volontà di Mille Petrozza (chitarra e voce) e Rob Fioretti (basso), a cui poi si aggiungono Ventor (batteria) e Jörg "Tritze" Trzebiatowski (chitarra). Assieme a Sodom e Destruction, i Kreator rap - facebook.com facebook