A partire da aprile 2026, Netflix aggiungerà diverse nuove uscite, tra film e serie. Le piattaforme di streaming aggiornano frequentemente il catalogo, offrendo nuovi contenuti ogni mese. In questo articolo si elencano le serie e i film più attesi che arriveranno sulla piattaforma nel prossimo mese, con un’attenzione particolare alle produzioni che hanno suscitato maggiore interesse tra il pubblico.

Abbiamo incontrato il cast del GialappaShow. Arriva Fabrizio Corona. Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi: tutte le novità Cosa arriva su Netflix ad aprile 2026? Quali sono le serie più attese da non farsi scappare assolutamente? Siamo a fine marzo ed è arrivato il momento di scoprire tutto il meglio di Netflix del prossimo mese. Vi anticipiamo che aprile sarà un mese di grandi ritorni e molte novità. Ma andiamo a scoprire quali. Una delle prime nuove uscite Netflix di aprile è il film che vede Sarah Toscano debuttare alla recitazione: “Non abbiam bisogno di parole”. Un racconto tra musica e dramma che vede Toscano nei panni di una ragazza che scopre inaspettatamente il suo talento nel canto e decide di farlo diventare il suo lavoro. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Tutte le nuove uscite Netflix di aprile (e le serie da non farsi scappare)

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