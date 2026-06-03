Freddie Highmore è pronto a tornare sul piccolo schermo e, dopo il successo di The Good Doctor su Rai 1 (poi passato su Rai 2), questa volta lo farà su Italia 1: è infatti il protagonista maschile di The Assassin, thriller britannico distribuito in Italia da Prime Video e già rinnovato per una seconda stagione. Sei episodi prodotti da Two Brothers Pictures, All3Media, Screen e Hermit Productions, che la rete Mediaset trasmetterà in due tranches martedì 9 e mercoledì 10 giugno 2026. E che vedranno al fianco dell’attore Keeley Hawes nei panni di “sua madre”. La trama di The Assassin. Tutto inizia su un’ isola greca idilliaca e meravigliosamente remota dove la donna, Julie, vive una vita solitaria. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - The Assassin, la miniserie britannica sbarca su Italia 1

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