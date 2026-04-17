S travagante, profonda, adorabile: sono questi gli aggettivi che suscita Film club, miniserie agrodolce sulla paura di diventare davvero adulti da oggi su RaiPlay. Evie e Noa sono molto amici: ogni venerdì si incontrano per vedere un film in una sorta di cinema d’essai privato in cui vestirsi come i personaggi e ripetere le loro battute. Un cambiamento imprevisto porterà i due cinefili a ripensare alla loro vita e a sentimenti mai considerati, facendo pace con le proprie fragilità. Su RaiPlay Pianeta Sofia, Diario di una ragazza in-sostenibile. Il video X Leggi anche › «Sex Education», la serie che dovremmo vedere tutti Film Club, trama miniserie in 6 episodi su RaiPlay.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La miniserie "Film Club" (su RaiPlay) è un racconto bizzarro e dolcissimo su due cinefili che cercano rifugio da sé stessi

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Film Club: la nuova miniserie BBC sulla giovinezza e l'amore dal 17 aprile su RaiPlayDal 17 aprile sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay Film Club, la miniserie BBC prodotta da Gaumont UK che racconta la nascita di una storia d'amore. megamodo.com

Film Club, l'amicizia può diventare amore? La nuova serie con Aimee Lou Wood su RaiPlayAimee Lou Wood è la protagonista di Film Club, miniserie romantica che racconta la nascita di una storia d'amore attraverso la passione comune per il cinema: dal 17 aprile su RaiPlay. comingsoon.it

Ora non resta che entrare nel garage di Evie e unirsi al "Film Club" La serie è in esclusiva su RaiPlay - facebook.com facebook