' Rosa Elettrica' | debutta su Sky la miniserie girata tra Ferrara Copparo e Comacchio

Da ferraratoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 8, la miniserie “Rosa Elettrica” sarà disponibile in esclusiva su Sky. La produzione è stata girata tra Ferrara, Comacchio e Copparo, con le riprese finali realizzate a Ferrara a fine luglio 2024. La serie ha coinvolto diverse location della regione, evidenziando le riprese in più città per tutta la lavorazione.

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La miniserie ‘Rosa Elettrica’, girata in città, Comacchio e Copparo, con le ultime riprese effettuate a Ferrara a fine luglio del 2024, da venerdì 8 debutterà in esclusiva su Sky. Le prime due puntate in anteprima saranno visibili su Sky Atlantic. Dal venerdì successivo andrà su Sky e Now con due.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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