Un concorrente di The 50 Italia ha accusato Helena Prestes di essere furba e prepotente. La showgirl è tra le protagoniste della prima edizione del reality su Amazon Prime Video, dove si distingue per le sue capacità nelle prove e per le strategie adottate. La discussione tra i partecipanti ha attirato l’attenzione, senza che siano state fornite ulteriori dettagli sulle contestazioni. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle accuse.

The 50 Italia è il nuovo reality show di Amazon Prime Video. Tra le protagoniste della prima edizione del programma vi è Helena Prestes, che si sta mettendo in mostra sia per la facilità con cui sta superando le prove che per le strategie che sta mettendo in atto per arrivare in finale. Di recente, la donna è finita al centro di un attacco da parte di una concorrente che ha preso parte al programma. Si tratta di Clizia De Rossi, la quale ha risposto ad alcune domande sul format nel suo profilo Instagram. La podcaster di Belle Ciao ha dichiarato in merito al suo rapporto con Helena Prestes: "Non avevamo un rapporto, la definirei una civile indifferenza. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - The 50 Italia, una concorrente attacca Helena Prestes: “Furba e prepotente”

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