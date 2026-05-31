Helena Prestes, concorrente del primo episodio di The 50 Italia su Amazon Prime Video, ha accusato una rivale di essere falsa. La disputa è avvenuta durante la trasmissione, senza ulteriori dettagli sulla natura delle accuse o sui risvolti successivi. La produzione non ha rilasciato dichiarazioni in merito. La puntata è stata trasmessa senza interruzioni, e il confronto tra le due partecipanti è stato uno dei momenti più discussi tra gli spettatori.

Helena Prestes è tra le concorrenti della prima edizione di The 50 Italia, il nuovo reality show di Amazon Prime Video. Dopo l'uscita dei primi sei episodi, la modella brasiliana si candida per un posto per la finale che uscirà il prossimo 5 giugno sulla piattaforma a pagamento. La donna sta facendo molto parlare sia per le strategie messe in atto all'interno del programma sia per le prove vinte con grande facilità. Ma Helena Prestes si è resa protagonista anche di vivaci confronti all'interno di The 50 Italia. In particolare, la compagna di Javier Martinez ha dimostrato di non sopportare Khady Gueye, con la quale ha avuto un scontro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - The 50 Italia, Helena Prestes contro una concorrente:”Falsa da morire”, con chi ce l’ha

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TRADIMENTO PER SOLDI Helena Prestes incastra Eva Grimaldi a The 50 Italia!

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