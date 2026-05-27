The 50 Italia concorrente contro Helena Prestes | Non se lo meritava

Da ilsipontino.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il reality show “The 50 Italia”, un concorrente ha commentato pubblicamente contro un’altra partecipante, Helena Prestes, affermando che non si meritava di vincere. La frase è stata pronunciata in un momento di discussione tra i concorrenti, senza ulteriori dettagli sul contesto. Lo show, disponibile su Amazon Prime Video, coinvolge 50 personaggi dello spettacolo che affrontano prove per ottenere un montepremi finale destinato a uno spettatore.

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The 50 Italia è il reality show che sta tenendo alta l'attenzione del pubblico italiano. Il programma uscito nei giorni scorsi su Amazon Prime Video vede 50 personaggi del mondo dello spettacolo affrontare alcune prove per vincere un montepremi finale che verrà destinato ad uno spettatore. Tra le concorrenti della prima edizione vi è Helena Prestes, che ha già fatto parlare di sé. La modella brasiliana ha fatto storcere il naso ad alcune concorrenti a causa di alcune mosse fatte durante The 50 Italia. In particolare, Imma Battaglia è apparsa parecchio risentita con Helena Prestes dopo che ha mandato a rischio eliminazione la moglie Eva Grimaldi, anche lei concorrente del programma. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - The 50 Italia, concorrente contro Helena Prestes: “Non se lo meritava”
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