The 50 Italia è il reality show che sta tenendo alta l'attenzione del pubblico italiano. Il programma uscito nei giorni scorsi su Amazon Prime Video vede 50 personaggi del mondo dello spettacolo affrontare alcune prove per vincere un montepremi finale che verrà destinato ad uno spettatore. Tra le concorrenti della prima edizione vi è Helena Prestes, che ha già fatto parlare di sé. La modella brasiliana ha fatto storcere il naso ad alcune concorrenti a causa di alcune mosse fatte durante The 50 Italia. In particolare, Imma Battaglia è apparsa parecchio risentita con Helena Prestes dopo che ha mandato a rischio eliminazione la moglie Eva Grimaldi, anche lei concorrente del programma. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - The 50 Italia, concorrente contro Helena Prestes: “Non se lo meritava”

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