È partita una missione segreta per trasferire il Tesoro di Bayeux nel Regno Unito. I tecnici stanno pianificando un viaggio attraverso il mare, con l’obiettivo di proteggere le fibre di tessuto del XI secolo durante il percorso. Sono in fase di sviluppo tecnologie per neutralizzare le vibrazioni che potrebbero danneggiare il patrimonio durante il trasporto, anche in assenza di dettagli specifici sulle modalità di intervento. La spedizione prevede misure di sicurezza e tecniche di stabilizzazione per preservare il bene culturale.

Come faranno i tecnici a proteggere le fibre del XI secolo?. Quali tecnologie specifiche neutralizzeranno le vibrazioni durante il viaggio marittimo?. Perché molti esperti temono danni irreparabili a questo reperto UNESCO?. Cosa vedrà il pubblico inglese all'interno della teca speciale?.? In Breve Mostra al British Museum dal 10 settembre 2025 all'11 luglio 2027.. Catherine Pégard coordina protocolli tecnologici con ammortizzatori e controllo umidità.. Scambio culturale prevede reperti di Sutton Hoo e scacchi di Lewis in Normandia.. Ricamo di 70 metri raffigura 58 scene e oltre 700 animali.. Un’operazione segreta per proteggere il Tesoro di Bayeux durante il viaggio verso il Regno Unito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tesoro di Bayeux: parte la missione segreta verso il Regno Unito

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