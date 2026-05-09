L’Iran sulle condizioni di Khamenei | Ha lesioni a rotula e schiena Il Regno Unito invia cacciatorpediniere per missione a Hormuz – La diretta

L’ultimo rapporto riporta che il Leader supremo iraniano ha subito lesioni alla rotula e alla schiena. Nel frattempo, il Regno Unito ha inviato un cacciatorpediniere nella regione di Hormuz, dove è in corso una missione militare. Secondo alcune dichiarazioni, lo Stretto di Hormuz viene descritto come un elemento strategico di grande rilevanza, paragonato a un’arma nucleare. La situazione si sviluppa in un quadro di tensioni e di movimenti militari nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui