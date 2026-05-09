L’Iran sulle condizioni di Khamenei | Ha lesioni a rotula e schiena Il Regno Unito invia cacciatorpediniere per missione a Hormuz – La diretta
L’ultimo rapporto riporta che il Leader supremo iraniano ha subito lesioni alla rotula e alla schiena. Nel frattempo, il Regno Unito ha inviato un cacciatorpediniere nella regione di Hormuz, dove è in corso una missione militare. Secondo alcune dichiarazioni, lo Stretto di Hormuz viene descritto come un elemento strategico di grande rilevanza, paragonato a un’arma nucleare. La situazione si sviluppa in un quadro di tensioni e di movimenti militari nella zona.
Lo Stretto di Hormuz è «la nostra arma nucleare»: il concetto, attribuito a Mohammad Mokhber, consigliere della Guida Suprema Mojtaba Khamenei, fotografa quanto Washington avrebbe sottostimato secondo gli analisti la leva iraniana sul corridoio da cui transita il 20% del greggio mondiale, oltre a fertilizzanti e altre materie prime. Quando Donald Trump, sollecitato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha autorizzato i raid contro l’Iran, non sono state predisposte contromisure rispetto al ricatto degli ayatollah. Lo stesso Mokhber lo rivendica senza giri di parole: «Avere una posizione che permette di influenzare l’economia mondiale con una sola decisione è un’opportunità enorme, preziosa quanto una bomba atomica».🔗 Leggi su Open.online
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