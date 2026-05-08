Regno Unito il crollo di Laburisti e Conservatori Verso la fine del bipolarismo

Il risultato delle elezioni nel Regno Unito ha visto una sconfitta sia per i partiti tradizionali di centrosinistra e centrodestra, con un calo significativo dei loro consensi. La vittoria di nuovi schieramenti e il calo del bipartitismo indicano una trasformazione nel panorama politico nazionale. Le elezioni, svoltesi recentemente, hanno coinvolto diverse amministrazioni locali e provinciali, segnando un cambiamento rispetto alle consuetudini di voto degli ultimi decenni.

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Londra, 8 maggio 2026 – La sconfitta era temuta, ma la portata politica del voto rischia di andare oltre le amministrative. Nel Regno Unito, le elezioni locali stanno consegnando al premier laburista Keir Starmer il primo vero colpo dalla sua larga vittoria alle politiche del 2024. Anche i Conservatori, a dir la verità, escono con le ossa rotte da una tornata che rischia di frantumare in mille pezzi lo storico bipolarismo anglosassone. A beneficiare del malcontento non sono solo i partiti tradizionali di opposizione, ma soprattutto Reform UK, la formazione populista e sovranista guidata da Nigel Farage. Secondo quanto emerge Reform avanza nelle aree industriali, nelle periferie impoverite e in molte roccaforti operaie del nord dell’Inghilterra.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate “Spiavano per la Cina”: tre arresti nel Regno Unito, due sono partner di parlamentari laburistiTra le persone arrestate con l’accusa di spionaggio per conto della Cina ci sono anche partner di due parlamentari laburisti. Elezioni locali Regno Unito, crollano Labour e Conservatori: avanza Reform UK di FarageLa più grande tornata amministrativa britannica dal ritorno del Labour a Downing Street mette in difficoltà Keir Starmer e conferma la crescita del... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Crollo Labour in Galles e Scozia: in arrivo un’onda indipendentista?; Elezioni locali nel Regno Unito: laburisti verso perdita di consensi; Regno Unito: l'attività edilizia crolla mentre il conflitto in Iran spinge i costi al rialzo, rivela il sondaggio RICS; Regno Unito: nonostante il tracollo, Starmer resta al suo posto. Pesante sconfitta per il Labour e ascesa di Reform UK nelle elezioni locali del Regno UnitoIl Partito Laburista di Keir Starmer subisce una pesante sconfitta nelle elezioni locali, con l'ascesa di Reform UK di Nigel Farage, segnando una nuova era politica nel Regno Unito. lamilano.it Regno Unito: risultati parziali, Reform UK conquista seggi, crisi per governo StarmerLe votazioni sono ampiamente considerate come un referendum non ufficiale sul primo ministro Keir Starmer, la cui popolarità è crollata da quando è stato eletto meno di due anni fa View on euronews ... msn.com Elezioni locali nel Regno Unito, Farage esulta: "Svolta storica nella politica britannica. Vinciamo in feudi sia dei Tory sia del Labour, andremo al governo". Il premier laburista Starmer: "Un risultato pesante ma il governo va avanti" #ANSA - facebook.com facebook Regno Unito, terremoto politico alle amministrative: Starmer crolla, Farage avanza con Reform UK x.com