Auto su folla a Modena Piantedosi | Non è terrorismo
Un incidente ha coinvolto un'auto che ha investito diverse persone in una zona pedonale di Modena. Il ministro dell’Interno ha dichiarato che non si tratta di un atto terroristico. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre le forze dell’ordine sono sul posto per raccogliere testimonianze e ricostruire la dinamica. Non sono stati ancora diffusi dettagli sui feriti, né informazioni su eventuali arresti o sospetti. La zona è stata isolata per consentire le operazioni di polizia.
Sulla tragedia dell’auto sulla folla a Modena il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha escluso la pista terroristica. Si scava nella personalità dell’aggressore. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Auto su folla a Modena. Piantedosi: Non è terrorismo
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