Piantedosi su attacco a Modena | Non è terrorismo ma disagio psichico

Il ministro dell’interno ha commentato l’attacco avvenuto a Modena, affermando che non si tratta di terrorismo ma di un episodio collegato a un disagio psichico. L’attacco ha coinvolto una persona che ha agito con un'arma da fuoco, ferendo alcune persone prima di essere fermata. Piantedosi ha spiegato che l’episodio sembra derivare da problematiche psicologiche e non da un’organizzazione terroristica. Non sono stati riscontrati elementi che suggeriscano un collegamento con gruppi estremisti o motivazioni politiche.

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