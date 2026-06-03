Terrorismo | carcere per il ventenne che esaltava l’ISIS online

Notizia in breve

Il giovane ha pubblicato messaggi online in cui esaltava l’ISIS, facendo riferimento ai fatti di Modena. La Procura ha analizzato i suoi profili sui social e le conversazioni digitali, ricostruendo una rete di contatti e messaggi condivisi. Sono stati trovati post e commenti che inneggiavano al terrorismo e che manifestavano sostegno alle azioni dell’organizzazione. La polizia ha sequestrato dispositivi elettronici per approfondire le indagini.