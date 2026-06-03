Terrorismo | carcere per il ventenne che esaltava l’ISIS online
Il giovane ha pubblicato messaggi online in cui esaltava l’ISIS, facendo riferimento ai fatti di Modena. La Procura ha analizzato i suoi profili sui social e le conversazioni digitali, ricostruendo una rete di contatti e messaggi condivisi. Sono stati trovati post e commenti che inneggiavano al terrorismo e che manifestavano sostegno alle azioni dell’organizzazione. La polizia ha sequestrato dispositivi elettronici per approfondire le indagini.
Quali messaggi specifici ha pubblicato il ventenne riguardo ai fatti di Modena?. Come ha fatto la Procura a ricostruire la sua rete digitale?. Perché le scuse dell'indagato sono state giudicate strumentali dai magistrati?. Quali altri nodi di radicalizzazione potrebbero emergere dalle indagini in corso?.? In Breve PM Alessandro Gobbis e procuratore Marcello Viola hanno richiesto la custodia cautelare.. Contenuti digitali collegati a recenti fatti di cronaca avvenuti a Modena.. Tentativo di minimizzazione durante l'interrogatorio di garanzia avvenuto nella giornata di ieri.. Indagini in corso per verificare l'estensione della rete di contatti del ventunenne. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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